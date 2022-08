Arisa su Instagram appare particolarmente sexy mentre nasconde le sue nudità solo con l’aiuto delle mani. Pubblica un post con un video correlato e scrive di essere una donna, ma anche un uomo. Ecco perché oggi si parla tanto di gender fluid, il fenomeno in continua crescita che di recente ha preso piede anche in Italia.

Arisa non è l’unica artista del mondo musicale che pone l’attenzione sul gender fluid e sul rifiuto delle etichette che riguardano il genere. Di genere femminile, maschile, nessuno o entrambi: la nuova tendenza punta a garantire l’assoluta libertà individuale, la libertà di essere quel che si è senza etichette. E a prescindere dal sesso di nascita, determinato da attributi sessuali.

“I’m every woman, but I’m a man, too. And there’s nothing wrong with me”, scrive Arisa su Instagram nel condividere un video a seguito di diversi scatti in cui appariva particolarmente sexy.

Arisa è tornata su Instagram di recente, prima per condividere immagini al naturale e senza alcun ritocco né filtro, ponendo l’attenzione sui corpi, belli in ogni forma. L’invito ad amarsi e ad apprezzare le proprie forme, anche se imperfette secondo i canoni della società odierna, è ciò che ha risuonato sui suoi social, al grido di body positivity.

Ora per lei si apre l’era del gender fluid. L’invito passa dall’accettare il proprio corpo a rispettarsi per ciò che si è, a prescindere dal genere in cui ci si rispecchia.

Uomo, donna o entrambi? Arisa sceglie di essere entrambi e non mancano polemiche. Un effettivo bisogno oppure sul serio, come ipotizza qualcuno, “non sa più cosa inventarsi”? Come altri personaggi prima di lei, ha comunicato di essere fluida, di essere gender fluid, di poter scegliere di non farsi etichettare dalla società tradizionalista. Prima di lei, di recente Harry Styles degli One Direction aveva fatto la stessa scelta.