A meno di due settimane dal calcio d’inizio del campionato Mertens torna al centro del calciomercato. Nelle ultime ore, voci sempre più insistenti ipotizzano per Mertens quello che mai fino a pochi giorni orsono sarebbe stato immaginabile. Quotidiani, trasmissioni, siti specializzati riferiscono di contatti sempre più stringenti tra Mertens e la Juventus (leggi di più).

Mister Allegri non ha mai nascosto la sua stima per le qualità tattiche e realizzative di Mertens e la Juventus vuole potenziare l’attacco per riprendersi il primato ceduto nelle ultime due stagioni ad Inter e Milan. Per i vertici bianconeri , Mertens potrebbe esser la pedina giusta per completare un organico già molto competitivo ma che dovrà fare a meno per qualche tempo dell’infortunato Pogba.

La trattativa prosegue e l’offerta della Juventus , molto più consistente di quella del Napoli, sembra tentare decisamente Mertens rimasto senza contratto ma ancora desideroso di cimentarsi ai massimi livelli. Nonostante l’amore sincero per Napoli e l’affetto dei tifosi napoletani Mertens e De Laurentiis non sono riusciti a trovare un accordo. Una trattativa fallita forse anche per lo scarso minutaggio concesso nella scorsa stagione da Spalletti a Mertens.

La semplice voce di un possibile passaggio di Mertens alla Juventus ha mandato in fibrillazione i tifosi del Napoli. Mertens in maglia bianconera è un vero e proprio incubo sportivo per i tifosi azzurri dei quali la Juventus è la storica rivale. Se l’accordo Mertens-Juventus dovesse perfezionarsi a Napoli si scatenerebbe uno psico dramma di portata epocale. Da eroe a traditore, il passaggio sarebbe breve con contorno d’insulti ed accuse a De Laurentiis e Spalletti incapaci di trattenere a Napoli Mertens.

Un simile trasferimento si potrebbe paragonare a quello di Altafini “core ngrato” ( che con la maglia bianconera strappò lo scudetto al Napoli di Vinicio) o ai più recenti di Quagliarella, Higuain e Maurizio Sarri. La tensione emotiva cresce di ora in ora. E come sempre saranno i soldi e non i sentimenti a decidere.

