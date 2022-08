Station 19 6 parte da una promozione sul campo: le riprese della serie sono appena ricominciate in vista del debutto del 6 ottobre su ABC, mentre arriva la notizia che Merle Dandridge, Josh Randall e Pat Healy diventeranno volti regolari della sesta stagione. Secondo TVLine, i loro personaggi saranno cruciali nei nuovi episodi, attesi in Italia in autunno su Disney+, insieme alla serie madre Grey’s Anatomy.

Station 19 6 ripartirà dal finale della quinta stagione, quando Maya Bishop (Danielle Savre) ha detto al capo Natasha Ross (Dandridge) che voleva indietro il suo ruolo di capitano, minacciando di denunciare la relazione clandestina tra la stessa e Sullivan (Boris Kodjoe). La posizione di Bishop è stata ricoperta dalla quinta stagione dal divisivo capitano Sean Beckett (Randall), che presumibilmente continuerà a scontrarsi con Bishop e ad avere problemi con Sullivan, visto che quest’ultimo è a conoscenza del suo problema di dipendenza dall’alcol. Infine Healy, nel cast dalla terza stagione, interpreta l’ex capo corrotto Michael Dixon, contro il quale Travis si candida a sindaco.

Oltre alle faide interne alla caserma, quindi, Station 19 6 orienterà la sua trama anche verso un evento esterno come le elezioni a primo cittadino di Seattle: nonostante Dixon parta notevolmente avvantaggiato dal fatto di avere l’appoggio dell’intero dipartimento di polizia per la sua candidatura, Travis è determinato a fare tutto il possibile per batterlo sul campo.

La produzione di Station 19 6 è appena partita, come ha fatto sapere l’attrice siciliana Stefania Spampinato, che nella serie interpreta la dottoressa Carina DeLuca.

