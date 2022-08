Sex Education 4 dovrà fare a meno di un altro volto ricorrente. Dopo Simone Ashley (impegnata in Bridgerton), Patricia Allison e Tanya Reynolds, anche Rakhee Thakrar ha annunciato che non apparirà in Sex Education 4: l’attrice ha interpretato l’insegnante Emily Sands nelle prime tre stagioni, ma non sarà nella prossima. Parlando al Daily Star Sunday, ha annunciato il suo addio al teen drama di Netflix: “Non faccio parte della nuova stagione. Non posso davvero parlare del perché“.

Non è chiaro se il suo addio a Sex Educaton 4 sia volontario o meno e perché i motivi siano celati. Potrebbe trattarsi di un divorzio non consensuale oppure semplicemente di un conflitto di impegni per un nuovo progetto, di cui l’attrice non può ancora parlare. Quest’ultima ipotesi sembra la più plausibile, visto che l’attrice ha aggiunto nella stessa intervista di avere “un paio di cose in arrivo“.

Nonostante la dipartita da Sex Educaton 4, Thakrar assicura che porterà con sé un ottimo ricordo dell’esperienza nei panni dell’empatica e premurosa insegnante della Moordale High School: “Ma sono così orgogliosa dello spettacolo e grata di aver fatto parte di qualcosa di così importante. Non c’è niente di male nell’educazione sessuale“.

Sex Education 4 perde dunque i personaggi di Olivia, Lily e Ola ma anche la signorina Sands, colei che aveva scoperto il potenziale in Maeve Wiley (Emma Mackey) spingendola a fare domanda per un corso di studi negli Stati Uniti. Stando alle prime anticipazioni, la nuova stagione, che potrebbe essere l’ultima, sarà ambientata in una nuova scuola e potrebbe per questo vedere in scena nuovi insegnanti.

