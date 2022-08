Purtroppo ci sono dei problemi Istanze Online per l’informatizzazione nomine supplenze per il prossimo anno scolastico che verrà oggi 2 agosto. La procedura sul noto portale di riferimento del MIUR doveva essere possibile dalle prime ore della giornata. Al contrario, non si può che prendere atto di un ritardo per le operazioni e di qualche errore di troppo nel sistema online relativo alle domande degli aspiranti docenti.

Tipologia di problemi

Da ieri 1 agosto, in molti hanno potuto consultare le graduatorie GPS di loro interesse presso i siti degli USP (Uffici Scolastici Provinciali), Oggi, i problemi Istanze Online per l’informatizzazione nomine supplenze sono senz’altro collegati alla gran mole di traffico riversata sulla piattaforma per la presentazione delle domande relative a supplenze Gps e Gae, a seguito proprio della consultazione delle graduatorie di istituto appunto. Queste ultime hanno consentito di conoscere le disponibilità e di procedere con una certa logica alle proprie scelte.

I problemi Istanze Online potrebbero insomma continuare ancora per un po’ nel corso della giornata, tenendo pure conto che il MIUR ha appena fornito l’indicazione temporale del via alle domande che è posticipata nel primo pomeriggio odierno.

Orario apertura istanze per l’assegnazione delle supplenze a tempo determinato

Visto il posticipo ufficiale dell’orario apertura istanze per l’assegnazione delle supplenze a tempo determinato, da quando sarà possibile procedere? Sperando che i problemi Istanze Online siano superati facilmente, va detto che il MIUR ha stabilito solo che dalle ore 14:30 la procedura sarà possibile per i diretti interessati. L’ideale sarebbe attendere almeno un’oretta prima di effettuare un tentativo per la propria domanda: è quasi ovvio che potranno esserci malfunzionamenti alla piattaforma allo scoccare dell’orario indicato e dunque sarebbe proprio il caso di attendere pazientemente che il flusso di accessi contemporanei diminuisca, magari anche nel tardo pomeriggio. Anche questa volta, gli aspiranti insegnanti dovranno armarsi di tanta pazienza.

