Patrick Dempsey torna in Italia, stavolta per un film. L’ex McDreamy di Grey’s Anatomy, ormai affrancatosi dal ruolo decennale del dottor Derek Shepherd nel medical drama di ABC, rinnova il suo rapporto profondo col Belpaese, nato con la prima stagione della serie Diavoli.

Patrick Dempsey è uno degli ultimi nomi aggiunti al cast di Ferrari, il film drammatico di Michael Mann sulla storia di Enzo Ferrari. Altri nomi recentemente annunciati sono quelli di Jack O’Connell e Sarah Gadon, che completano il cast hollywoodiano composto da Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone.

Patrick Dempsey interpreterà Piero Taruffi, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, terzo classificato nel mondiale di Formula1 per la scuderia Ferrari nel 1952 e vincitore dell’ultima edizione della Mille Miglia nel 1957, prima del suo ritiro. Il film è ambientato proprio nell’estate di quell’anno, quando l’ex pilota di auto da corsa Enzo Ferrari (interpretato dal candidato all’Oscar Driver) è piena in crisi. Il fallimento perseguita l’azienda che lui e sua moglie, Laura (Woodley), hanno costruito dal nulla dieci anni prima e il loro travagliato matrimonio affronta il dolore del lutto per un figlio e del riconoscimento di un altro. Ferrari decide di contrastare le sue perdite scommettendo su una gara, un percorso di 1.000 miglia attraverso l’Italia, l’iconica Mille Miglia.

Patrick Dempsey si troverà certamente a suo agio nel ruolo di un pilota automobilistico: appassionato da sempre di auto da corsa, ha partecipato a diverse edizioni della 24 Ore di Le Mans e ha fondato una propria scuderia insieme ad Alessandro Del Piero. L’attore è atteso a Reggio Emilia, dove sono già state avvistate altre star del film: la produzione è partita lunedì 1° agosto. Mann è regista e produttore, oltre che autore, insieme a Troy Kennedy Martin, della sceneggiatura basata sul libro di Brock Yates Enzo Ferrari – The Man and the Machine.

