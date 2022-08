Maurizio De Giovanni sta bene: dopo lo spavento per il malore che lo ha portato in ospedale, sta riposando nella sua Napoli, ma questo non gli impedisce di ricevere le visite di amici e colleghi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Lino Guanciale e Antonio Milo, gli interpreti de Il Commissario Ricciardi, impegnati proprio in queste settimane nelle riprese della seconda stagione della serie per Rai1.

Maurizio De Giovanni ha pubblicato uno scatto con Lino Guanciale e Antonio Milo sui suoi canali social: lo scrittore partenopeo, autore dei romanzi de Il Commissario Ricciardi, ha voluto condividere col pubblico un’istantanea dell’incontro col protagonista della serie Guanciale, interprete del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, e col collega Milo, interprete del brigadiere Raffaele Maione. Le riprese della serie in costume, partite in Puglia e poi passate dal centro storico di Napoli, si spostano dall’8 agosto a Roma e proseguiranno nella Capitale nelle prossime settimane.

Maurizio De Giovanni appare sorridente e in forma nella foto che lo ritrae accanto ai due attori. L’autore de I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli dopo quasi una settimana dal suo principio d’infarto. Lo scrittore era stato ricoverato il 13 luglio per problemi cardiaci e ha subito un’angioplastica. Ora è a riposo nella sua casa di Napoli. Sulla sua pagina Facebook, che usa costantemente come mezzo di comunicazione coi suoi lettori e col pubblico delle serie televisive tratte dai suoi libri, ha ringraziato per la valanga di messaggi d’affetto e di auguri di guarigione ricevuta dopo il suo ricovero da persone comuni, autorità, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Continua a leggere su optimagazine.com