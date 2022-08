Il Commissario Ricciardi 2 è nel pieno della produzione. Negli ultimi mesi si sono effettuate diverse riprese a Taranto, dov’è stato avvistato Lino Guanciale, poi la troupe si è spostata a Napoli nei giorni scorsi.

Secondo quanto emerge da Caserta News, le riprese de Il Commissario Ricciardi 2 stanno occupando il centro cittadino di Santa Maria Capua Vetere, che per l’occasione è diventato un set degli anni Trenta (l’ambientazione della fiction, tratta dalle opere di Maurizio De Giovanni). Stando a quanto emerge, le location prescelte per i primi giorni di agosto sono corso Garibaldi e il teatro Garibaldi, in cui Lino Guanciale è stato avvistato.

Numerose le comparse che hanno partecipato alle scene, dopo essere state selezionate dagli addetti ai casting della casa comunale di via Albana. L’amministrazione si è subito messa a disposizione della troupe, chiudendo il tratto stradale dove sono state effettuate le riprese.

“Che fantastica atmosfera! Il nostro Teatro, le telecamere Rai, centinaia di sammaritani in religioso silenzio sul Corso Garibaldi. Da giorni ‘Il Commissario Ricciardi’, con artisti del calibro di Lino Guanciale e Antonio Milo, è a Santa Maria Capua Vetere per le riprese della seconda stagione. La nostra Città sempre più set cinematografico già con ‘L’Amica Geniale’ e ‘I Fratelli De Filippo’ di Sergio Rubini. Santa Maria Capua Vetere sempre più… attraente e suggestiva!”, ha dichiarato il sindaco Antonio Mirra, parole riportate da Caserta News.

La produzione de Il Commissario Ricciardi 2 proseguirà in zona almeno fino al 4 agosto, e verranno effettuate riprese anche notturne presso corso Garibaldi.

Se tutto andrà secondo i piani, la seconda stagione della fiction dovrebbe andare in onda a inizio 2023, a due anni di distanza dal suo lancio su Rai1. Per chi avesse bisogno di un ripasso, Il Commissario Ricciardi va in onda in replica ogni martedì su Rai Premium.

Continua a leggere su optimagazine.com.