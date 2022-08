BBC ha annunciato l’inizio delle riprese di Beyond Paradise, l’annunciata serie spin-off di Delitti in Paradiso, la comedy poliziesca che lo scorso anno ha celebrato il decimo anniversario.

Beyond Paradise è girata nel sud-ovest dell’Inghilterra: BBC e da BritBox International hanno commissionato la prima stagione, che vede alla guida del cast Kris Marshall e Sally Bretton nei ruoli principali, quelli di Humphrey e Martha, già interpretati nella serie originale. Ora la coppia affronta una nuova vita insieme nell’idilliaca Gran Bretagna rurale, che tuttavia si rivela meno tranquilla del previsto. Insieme a Marshall e Bretton fanno parte del cast Zahra Ahmadi nei panni della sergente detective Esther Williams, Dylan Llewellyn come l’agente di polizia Kelby Hartford e Felicity Montagu nei panni della civile di supporto dell’ufficio, Margo Martins.

Diffusi anche i primi dettagli sulla trama di Beyond Paradise: alla ricerca di una vita più tranquilla lontano dallo stress della città, Humphrey (Marshall) ha accettato un lavoro come ispettore investigativo nella città natale della fidanzata Martha (Bretton). Tuttavia, i due scoprono presto che la vita di campagna è tutt’altro che pacifica e Humphrey non può restare indifferente rispetto al tasso di criminalità sorprendentemente alto della città, con un caso nuovo e specifico che sfida lui e la sua squadra ogni settimana.

Lo spin-off Beyond Paradise, creato da Tony Jordan e Robert Thorogood, sarà prodotto da Red Planet Pictures, parte di Asacha Media Group. Il fondatore e presidente esecutivo di Red Planet Pictures, Jordan, farà da showrunner e guiderà un team di sceneggiatori. BBC Studios si occuperà della distribuzione internazionale. La serie è prodotta da Lindsay Hughes e diretta da Sandy Johnson.

