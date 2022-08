I Samsung Galaxy S23 si apprestano a diventare degli strumenti di fotografia eccellenti grazie all’introduzione del sensore da 200 MP. Alcune fonti autorevoli come SamMobile non hanno più dubbi sul futuro che ci attende per la serie top di gamma del prossimo anno, grazie anche alle prime informazioni relative al sensore ISOCELL HP2, in dotazione dei prossimi telefoni.

Il salto di qualità

La serie top di gamma Samsung Galaxy ha sempre usufruito di fotocamere ad altissima risoluzione. Basti pensare ai Galaxy S20 Ultra , Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra per i quali è stata utilizzata una fotocamera principale da 108 MP. Ora si punta ad una risoluzione ancora più elevata, ossia quella da 200 MP. Ne è convinto anche il noto informatore Ice Universe (@UniverseIce su Twitter) che conferma la futura implementazione ma solo per il modello Ultra delle ammiraglie in arrivo il prossimo anno.

l primo sensore per fotocamera da 200 MP di Samsung, l’ISOCELL HP1, è stato lanciato l’anno scorso. Poche settimane fa, l’azienda ha rivelato il suo secondo sensore da 200 MP, l’ISOCELL HP3. Quello che verrà impiegato sui Galaxy S23 sarebbe l’HP2 che garantirebbe risultati migliori dell’HP1 ma anche dell’HP3 appena menzionato. La nomenclatura e la numerazione potrebbe trarre in inganno ma Samsung è solita dare delle denominazioni intuitive ad alcune sue componenti hardware, confondendo chi li esamina. Per dirne una e sempre in tema di sensori, l’ ISOCELL GN2 è un sensore migliore dell’ISOCELL GN1, ma poi l’ ISOCELL GN5 (che è successivo) non è all’altezza dei primi due.

Dopo gli opportuni chiarimenti, ecco quanto sappiamo del sensore principale da 200 MP del Samsung Galaxy S23 ‘ISOCELL HP2. Si presume che le sue dimensioni siano superiori dell’ISOCELL HP1 (sensore da 1/1,22 pollici) e presentare una diversa tecnologia di progettazione. L’impiego dell’unità dovrebbe garantire decisamente scatti migliori in numerose condizioni, soprattutto quelle limite di scarsa luminosità.

La rincorsa ad una risoluzione maggiore per i Samsung Galaxy S23 pagherà per migliori prestazioni della componente? Samsung ha puntato sempre a questo tipo di evoluzione ma c’è pure chi auspicherebbe l’utilizzo di di sensori con risoluzione inferiore ma pixel più grandi.