Arriva il doppio disco di platino per Fedez, Tananai e Mara Sattei: La Dolce Vita viene incoronata tra i tormentoni dell’estate 2022. Fedez ce l’ha fatta di nuovo. Questa volta al suo fianco ci sono Tananai e Mara Sattei, due delle voci italiane che si sono fatte più strada nell’ultimo anno.

La Dolce Vita è in rotazione radiofonica dallo scorso 3 giugno e non accenna a mollare le vette delle classifiche. Premiato dalle radio e dai fan, oggi il brano conquista la certificazione del doppio disco di platino e vanta la firma di Davide Simonetta, Jacopo D’amico, Paolo Antonacci.

Davide Simonetta – alias d.whale – è anche il produttore del pezzo, una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido di “La vita senza amore dimmi tu che vita è” tra ironia, romanticismo atmosfere retrò perfettamente tradotte in immagini nel video ufficiale.

Il risultato? Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica e fresca. Le voci di Tananai e Mara Sattei si aggiungono a quella di Fedez per un tormentone assicurato.

Davide Simonetta / Jacopo D’amico / Paolo Antonacci

E poi passa un anno e ci sembra meno

Mi trovi diverso, mi prendi la mano

Da soli siam tutti nessuno

Che vita è?La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

Bello stare a casa, musica italiana

Ci vuole ancora un po’

Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto

Se lo vuoi non me ne andrò

La vita senza amore non mi farà mai bene

Perché non so dirti di no quando

Vivo solo per leiAh, Oktoberfest, mi piace fare la fest (festa)

Tutti nel back, tutti nel back a far festa

Buonasera, e chiedo scusa

Non ho capito cosa c’era nei suoi occhi (droga?)

Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai

So che canzoni vuole lei, faccio a parole col DJ

So che non hai visto le Hawaii

Dirotteremo Ryanair

E se ci beccano stica-ah-ahLa vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene

Perché non so dirti di no quando

Vivo solo per noi, chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per meLa vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

E parte la corriera che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene, perché

Non so dirti di no quando

Vivo solo per noi, chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me