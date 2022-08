Le riprese di Yellowstone 5 sono attualmente in corso in Montana, in vista del debutto della prima parte di stagione su Paramount+ il prossimo 13 novembre, insieme alla première assoluta della nuova serie di Taylor Sheridan Tulsa King, con protagonista Sylvester Stallone.

E se qualche prima suggestione su Yellowstone 5 era già arrivata dalla co-protagonista Kelly Reilly, qualche scatto dal set trapela ora grazie al nuovo volto regolare Wendy Moniz, che ha già interpretato la governatrice Lynelle Perry dalla prima stagione ed è stata promossa in vista della quinta. L’attrice ha reso omaggio alle natura del parco di Yellowstone in Montana (recentemente colpito da pesanti alluvioni) con una serie di foto dal set. Nelle sue parole a corredo delle immagini, tutto l’onore e l’entusiasmo di prendere parte ad una produzione calata in un tale paradiso naturale.

È un dono lavorare facendo qualcosa che amo; e in particolare lavorare a questo show. È un dono essere dentro e intorno a questa natura. È un dono essere circondati da così tanti attori di talento e da una troupe così laboriosa. È un privilegio fare parte di questa narrazione fortissima. Questo è un post di gratitudine… per favore godetevi il panorama.

Oltre a Moniz in Yellowstone 5 passano da volti ricorrenti a regolari anche Mo Brings Plenty (AKA Mo), Jennifer Landon (Teeter) e Kathryn Kelly (Emily). Per quanto riguarda il ruolo della governatrice, in particolare, sarà rilevante la sua posizione nel sostenere l’ex amante John Dutton (il protagonista Kevin Costner) nella sua corsa alla carica per impedire a suo figlio adottivo Jamie (Wes Bentley) di ottenere la poltrona.

Yellowstone 5 arriverà in Italia su Sky Atlantic e Now questo autunno in prima tv assoluta.

