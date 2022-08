Attenzione: l’articolo contiene spoiler sull’episodio 6×11 di Better Call Saul, “Breaking Bad”

Il mondo di Breaking Bad e quello di Better Call Saul sono ufficialmente legati. L’episodio 6×11 della serie spin-off incentrata sull’avvocato interpretato da Bob Odenkirk chiude letteralmente un cerchio, proprio a due episodi dalla fine.

La maggior parte dell’episodio segue la vita di Jimmy nel futuro, quando dopo le vicende di Breaking Bad ha assunto l’identità dell’apparente mite Gene. Il resto dell’episodio presenta scene in cui l’avvocato incontra Walter White e Jesse Pinkman; il duo di Breaking Bad lo invita nel loro iniziale laboratorio dove cucinano metanfetamina: ci sono molti riferimenti alla serie madre, ma i personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul non sono cambiati di una virgola.

L’episodio ci trasporta così indietro nel tempo, e l’unione tra Breaking Bad e Better Call Saul è ancora più limpido quando entra in scena Mike nello studio dell’avvocato, un ambiente che abbiamo imparato a conoscere nella serie originale. Mike gli parla di cos’ha scovato su Walter e Jesse. E’ l’incipit dell’episodio 2×08 di Breaking Bad, quello che ha introdotto Saul Goodman come l’avvocato criminale dei due protagonisti.

Il modo in cui i suoi clienti sono rimasti impressi nella mente di Jimmy/Gene sono evidenti verso la fine dell’episodio quando l’ex avvocato trova nel personaggio di Jeff il suo prossimo partner con cui manipolare e ingannare le loro vittime. Chiacchierando, si scopre che Jeff è malato di cancro, proprio come lo era Walter. Troppe coincidenze che culminano nella scena finale.

Saul entra alla JP Wynne High School, creando un perfetto filo conduttore all’episodio che lo introduce in Breaking Bad. Come i fan ricorderanno, quell’episodio si è concluso con Saul che è entrato nell’aula di Walt e ha rivelato di averlo rintracciato grazie al suo investigatore privato.

Rimangono solo due episodi alla fine di Better Call Saul. Dato che il prossimo è scritto e diretto da Vince Gilligan, c’è da aspettarci un nuovo ritorno di Walt e Jesse.

