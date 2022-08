La serie Nuovo Cinema Paradiso, annunciata a sorpresa il 1 agosto, sarà il debutto di Giuseppe Tornatore dietro la macchina da presa per una miniserie televisiva: il regista premio Oscar sta preparando il progetto in sei episodi, ispirato all’omonima pellicola vinse l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990, il Golden Globe nella stessa categoria, diversi premi BAFTA, oltre al Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e il David di Donatello per la Migliore Colonna Sonora al maestro Ennio Morricone nel 1989.

Poco si sa per ora della serie Nuovo Cinema Paradiso, se non che si tratta di un progetto internazionale di cui Tornatore sarà regista e autore della sceneggiatura: inoltre il produttore Marco Belardi lo realizzerà negli Stati Uniti con la sua nuova società Bamboo Production. Belardi è attualmente in trattative con uno streamer statunitense (HBO Max?) per la distribuzione del progetto.

La serie Nuovo Cinema Paradiso sarà composta da sei episodi, come fa sapere Variety. Nessun altro dettaglio è trapelato finora sulla trama, che si suppone ricalchi quella del film ma potrebbe anche contenere delle variazioni o essere in qualche modo attualizzata, tanto meno sul cast. Il progetto è ancora in fase preparatoria, d’altronde. Se fosse fedele all’opera cinematografica, anche la serie dovrebbe raccontare la storia di un bambino, Totò Di Vita (interpretato da Salvatore Cascio) che, in un paesino siciliano del dopoguerra, passa le giornate nella sala cinematografica del proiezionista Alfredo (Philippe Noiret), innamorandosi così perdutamente del cinema.

In attesa di ulteriori dettagli sulla serie Nuovo Cinema Paradiso, è possibile rivedere il capolavoro di Tornatore in streaming, gratuitamente, su Raiplay, con una semplice registrazione al sito o tramite l’applicazione.

