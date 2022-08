Anya Taylor-Joy è super richiesta a Hollywood. Da ormai qualche anno il suo nome compare in almeno due produzioni all’anno. Tutto merito del successo avuto con la serie Netflix La Regina degli Scacchi, che nel 2021 l’ha consacrata come stella emergente.

Nata a Miami (Florida) il 16 aprile 1996, Anya Taylor-Joy è un’attrice statunitense cresciuta tra Londra e Buenos Aires. Ha lasciato la scuola a 16 anni per proseguire la sua carriera di attrice. Non ha avuto un’adolescenza facile e spesso nelle sue intervista ha parlato degli attacchi di bullismo che ha ricevuto a causa della sua nazionalità cosmopolita: “Ero troppo inglese per essere argentina, troppo argentina per essere inglese, troppo americana per essere qualsiasi cosa. I bambini semplicemente non mi capivano in nessuna forma.”

Dopo una manciata di ruoli secondari, l’exploit di Anya Taylor-Joy avviene nel 2015 grazie all’horror The Witch, film di debutto di Robert Eggers (che poi l’ha richiamata per The Northman, uscito nel 2022). La pellicola la vede protagonista nel ruolo di Thomasin, una giovane figlia di una famiglia di contadini puritani del New England del 1630, che viene accusata di stregoneria dopo che il fratello più piccolo scompare misteriosamente tra i boschi. Il film ottiene un ottimo successo di plauso e critica, e la sua performance viene elogiata.

Negli anni successivi, l’attrice partecipa a diverse pellicole, tra cui quelle degne di nota sono Split e Glass di M. Night Shyamalan e il thriller Amiche di Sangue del 2019. L’anno successivo ottiene il consenso internazionale nei panni di Beth Harmon nella serie Netflix La Regina degli Scacchi: oltre ad essere una delle produzioni più viste dalla piattaforma, viene anche acclamata nelle cerimonie più importanti, dagli Emmy ai Golden Globe.

Nello stesso anno è nel cast del cinecomic The New Mutans, che tuttavia non riceve il successo sperato, ed è poi candidata al Golden Globe come miglior attrice protagonista in una commedia per Emma., film basato sull’omonimo romanzo di Jane Austen.

Oltre La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy è anche nel cast di un’altra serie di successo: dal 2019 al 2022 interpreta la viziata Gina nella quinta e sesta stagione di Peaky Blinders. Nel 2021, Anya Taylor-Joy presenta Ultima Notte a Soho alla Mostra del Cinema di Venezia.

Alla fine del 2022 ha in uscita due film: il period drama Amsterdam di David O.. Russell con un cast stellare (tra loro Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington), e la comedy horror The Menu. L’attrice vestirà anche i panni di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road, e tornerà a collaborare con Robert Eggers nel remake del Nosferatu di FW Murnau.

