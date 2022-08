Penultimo appuntamento con Stargirl 2 su Rai4, nuova stagione della serie DC Comics incentrata sull’eroina Courtney Whitmore e sulla nascita della Justice Society of America. Stasera, 1° agosto, andranno in onda tre nuovi episodi.

Si parte dall’episodio 2×09, di cui vi riportiamo la sinossi:

A Pat vengono in mente ricordi dolorosi del suo passato; Mike è costretto a controllare il senso di colpa che prova per il suo ruolo nella morte di Icicle; Courtney lotta per mantenere la speranza dopo che Eclipso prende di mira coloro che la circondano.

A seguire, l’episodio 2×10:

Courtney scopre che Pat le ha mentito e lei e Pat vanno a cercare Jennie per aiutarli a ripristinare il diamante e porre fine a Eclipso.

La serata con Stargirl si conclude con l’episodio 2×11:

Dopo che uno spaventoso incontro lascia la vita di Courtney in bilico, la squadra si unisce per determinare i prossimi passi.

Stargirl 2 su Rai4 si conclude l’8 agosto con gli ultimi due episodi. Nel 2×12, Courtney, Pat e persino Cindy hanno rimesso insieme la nuova JSA per combattere Eclipso. Nel finale di stagione, mentre Eclipso scatena la parte finale del suo piano generale, Courtney, Pat e la JSA si uniscono per sconfiggerlo una volta per tutte.

Nel cast di Stargirl 2: Brec Bassinger nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl; Yvette Monreal è Yolanda Montez/Wildcat II; Anjelika Washington è Beth Chapel/Dottor Mid-Nite II; Cameron Gellman è Rick Tyler/Hourman II; Trae Romano è Mike Dugan; Meg DeLacy nel ruolo di Cindy Burman; Amy Smart è Barbara Whitmore; Luke Wilson nei panni di Pat Dugan/STRIPE; e Hunter Sansone interpreta Cameron Mahkent.

Oltre al cast principale, new entry della seconda stagione: Nick Tarabay di The Expanse per il ruolo del cattivo Eclipso. Ysa Penarejo è Jennie-Lynn Scott, la figlia di Lanterna Verde. E Jonathan Cake interpreta il supercriminale immortale The Shade.

