Quali sono le serie tv Netflix di agosto 2022? Debutta The Sandman, lo show fantasy tratto dai fumetti di Neil Gaiman, e la terza stagione di Non Ho Mai….

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di agosto 2022 da non perdere?

Si comincia il 5 agosto con The Sandman, dai fumetti di Neil Gaiman.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Il 10 agosto c’è Locke and Key 3, ossia l’ultima stagione della serie tratta dalla graphic novel. La storia è incentrata sui fratelli Locke, che si uniscono dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di recuperare tutte le chiavi magiche che hanno ereditato, la famiglia deve guardarsi le spalle per combattere un’orda di forze del male disposte a tutto pur di impossessarsi degli oggetti mistici.

Nell’emozionante capitolo finale della serie la famiglia Locke svela altre magie e affronta un nuovo nemico demoniaco pronto a uccidere pur di impossessarsi delle chiavi.

Il 12 agosto è disponibile Non Ho Mai…3. In quest’ultima stagione, vedrà l’adolescente americana di origini indiane ancora alle prese con la sua cotta storica Paxton (Darren Barnet): i due sembrano ormai felici insieme, ma le insicurezze sulla loro relazione sono dietro l’angolo e potrebbero rovinare tutto. Inoltre, un nuovo ragazzo potrebbe attirare l’attenzione di Devi: l’arrivo di Nirdesh (Anirudh Pisharody), alias Des, potrebbe scompaginare la situazione.

Continua a leggere su optimagazine.com.