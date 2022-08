Nessuna paura per i modelli iPhone 14 in uscita a settembre e ben distinti dagli esemplari Pro della serie. Da tempo oramai si parla della dotazione hardware dei dispositivi Apple che avranno lo stesso chip A15 Bionic dei predecessori iPhone 13. A differenza dei top di gamma assoluti Pro, niente plus dei nuovi chip A16 ma la cosa non deve affatto spaventare. Ne è più che convinto il il leaker ShrimpApplePro che chiarisce pure perché le soluzioni saranno comunque performanti.

La prima cosa che va chiarita è che vecchi iPhone 13 e nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Max (o Plus) non garantiranno le stesse prestazioni. Il perché risiede in una rivisitazione hardware degli esperti: solo i dispositivi più recenti godranno di un nuovo modem cellulare ma anche di un nuovo design della componente interna. In riferimento proprio al modem, questo dovrebbe essere fisicamente più piccolo, utilizzare meno energia e allo stesso tempo, aumentare le performance del telefono.

Non finisce qui: le rassicurazioni relative alla bontà degli elementi hardware degli iPhone 14 riguarda anche la memoria RAM. I prossimi melafonini dovrebbero avere, in effetti, 6 GB a disposizione a fronte dei 2 GB soltanto presenti sugli iPhone 13 dek 2021. La dotazione dovrebbe tradursi, anche in questo caso, in nuovi aspetti positivi come la maggiore reattività della nuova generazione di melafonini rispetto a quella precedente.

La presentazione dei prossimi iPhone 14, insieme ai modelli Pro, dovrebbe concretizzarsi il prossimo 13 settembre o in una data prossima a quella appena indicata. La commercializzazione dei dispositivi andrebbe poi a concretizzarsi intorno alla data del 23 settembre. Nel corso del mese di agosto sarà di certo la stessa Apple a confermare almeno la presentazione del prossimo mese, attraverso l’invio degli inviti per il keynote autunnale del 2022.

