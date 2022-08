Siamo all’inizio della settimana che dovrebbe chiarire se l’accordo DAZN con Sky si farà e quale nuova posizione avrà TIM (con la sua offerta TIM VISION) in tutto questo. L’inizio del Campionato di serie A è alle porte con primo fischio di inizio il 13 agosto. Il tempo stringe inesorabilmente ed è anche per questo motivo che nelle prossime ore (con molta probabilità) tutto sarà deciso.

Due appuntamenti importanti

La prima cosa da dire è che domani 2 agosto diverranno effettive le nuove offerte DAZN già note. L’abbonamento a 29,99 euro al mese darà la possibilità di registrare 2 dispositivi e guardare eventi in contemporanea su due device ma solo sotto la stessa rete. Il secondo piano da 39,99 euro al mese consentirà di registrare fino a 6 apparecchi e la visione simultanea potrà avvenire anche da due connessioni diverse.

Il nuovo corso delle cose segna uno spartiacque per l’offerta del servizio di streaming. L’accordo DAZN con Sky però dipende anche da quanto accadrà il 3 agosto, ossia quando il CdA di TIM si riunirà per capire cosa fare dell’esclusiva TIM VISION per tutte le partite di serie A. Il Campionato dell’anno scorso non ha garantito i guadagni sperati, a fronte di ben 340 milioni spesi. Per questo motivo, si ha l’intenzione di rinegoziare il prezzo per spuntarne uno inferiore. In questo gioco di ruoli, entra di diritto Sky che potrebbe ottenere i diritti per le partite mancanti con una sua personale offerta.

Ultime ipotesi

Dopo il 3 agosto, dopo la decisione di TIM, si dovrebbe conoscere il destino dell’accordo DAZN con Sky. L’entrata in gioco di quest’ultima è davvero probabile: il servizio di streaming avrebbe una gradita nuova fonte di guadagno e probabilmente tanti clienti sarebbero contenti di ritornare in Sky appunto per vedere tutte le partite di serie A con un solo abbonamento.

