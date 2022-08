Nichelle Nichols è morta: l’iconica Uhura della serie di Star Trek si è spenta a 89 anni, come conferma il figlio Kyle Johnson su Facebook. L’attrice ha sfidato un’epoca televisiva, interpretando per la prima volta un personaggio di colore al comando di un equipaggio, una svolta storica in un periodo turbolento, quello di metà anni Sessanta, in cui si entrava nel vivo della battaglia per i diritti civili degli afroamericani.

Nichelle Nichols, vero nome Grace Dell Nichols, era nata il 28 dicembre 1932 a Robbins, Illinois, Stati Uniti. Nella sua carriera televisiva ha partecipato a molti episodi e film di Star Trek, dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Si è resa anche protagonista di un episodio in particolare che ha segnato un’epoca: il primo bacio interrazziale della storia della televisione americana, quello tra Uhura e il capitano Kirk (interpretato da William Shatner), mostrato nel decimo episodio della terza stagione della serie.

Nichelle Nichols è stata una vera pioniera per i diritti delle donne e degli afroamericani. Negli anni Settanta iniziò a contribuire con la NASA per convincere donne e persone di varie etnie a interessarsi ai programmi di ricerca aerospaziale. Negli ultimi vent’anni della sua carriera ha interpretato ruoli minori al cinema e in tv, come nella serie Heroes nel 2007, dove ha ricoperto il ruolo di Nana Dawson, nonna di Micah.

Nel 2015 ha avuto un ictus, e ha dovuto fermarsi, prendendo una pausa dalla recitazione perché doveva avere cure costanti. Nel 2018, invece, le è stata diagnosticata la sindrome di demenza senile ed è uscita completamente dalle scene.

