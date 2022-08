La trama di Keep Breathing potrebbe sembrare nient’affatto originale, eppure la miniserie è diventata in appena due giorni il titolo numero 1 per visualizzazioni su Netflix, tra fine luglio e inizio agosto. La storia è quella di una donna che si ritrova nel nulla quando un piccolo aereo su cui sta viaggiando si schianta nelle terre selvagge del Canada: una sorta di Lost in solitaria, insomma, in cui Melissa Barrera interpreta Liv, avvocatessa tormentata che deve combattere non solo con l’asperità del territorio in cui è dispersa, ma anche con i propri demoni interiori, nella speranza di poter tornare a casa.

Nel cast di Keep Breathing appaiono anche Jeff Wilbusch, nei panni di Danny, avvocato presso lo stesso studio di Liv a cui si lega sentimentalmente, Austin Stowell nei panni di Sam, altro passeggero del velivolo, Florencia Lozano come Lucia, la madre artista di Liv affetta da problemi di salute mentale, Juan Pablo Espinosa come Tomás, il padre di Liv che ha un rapporto difficile con sua madre, e Getenesh Berhe nei panni di Ruth, collega di Liv e Danny.

Keep Breathing inizia da un escamotage classico per introdurre l’incidente che dà inizio alla storia: quando l’avvocatessa newyorchese Liv Rivera perde il suo volo di linea diretto a Inuvik, nel nord-ovest del Canada, decide di imbarcarsi su un piccolo aereo, che però si schianta finendo tra le acque gelide di un lago. Inizia così per la protagonista una lotta per la sopravvivenza nella natura selvaggia, per ottenere cibo, un riparo e del fuoco per riscaldarsi, un percorso parallelo a quello interiore tra vecchie paure e dolorosi ricordi del passato.

Keep Breathing è composta da 6 episodi, disponibili su Netflix dallo scorso 28 luglio.

