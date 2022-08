Il Collegio torna su Rai 2 dal 27 settembre, salvo cambiamenti per via delle Elezioni, per la settima edizione e con una voce narrante tutta nuova. Chi ha seguito le polemiche dei giorni scorsi sa bene che Giancarlo Magalli è rimasto fuori dai palinsesti Rai e anche dalla nuova edizione de Il Collegio che affiderà la narrazione a Nino Frassica.

Sarà l’amato attore a raccontare le vicende dei ragazzi de Il Collegio e lui stesso all’Ansa ha spiegato: “farò un po’ lo spettatore di quello che vedo, una cosa che mi piace molto, per poi commentare, un’esperienza nuova. Voglio comportarmi come fare vedendo il programma a casa, meno speaker e approccio più personale, da spettatore che spiega anche un po’ quello che succede. Cercherò di essere normale e sincero”.

Il Collegio 7 ci terrà compagnia per otto puntate nel prime time di Rai2 portandoci molto lontano dalla vita odierna: gli studenti saranno catapultati nel 1958, anno in cui il neo narratore Nino Frassica aveva solo sette anni e la sua materia preferita è sempre stata la matematica. I ragazzi del programma dovranno dire addio a smartphone e computer per immergersi in un’esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa.

Saranno accompagnati da un gruppo di docenti e un preside in un percorso di studio che comprende oltre le tradizionali materie didattiche anche nuove discipline in un periodo di trasformazione e passaggio per un Italia che guarda al futuro, alla modernità, al progresso, senza dimenticare costumi, usi, abitudini. Il resto verrà a galla molto presto visto che la nuova edizione del programma prenderà il via a fine settembre e ci terrà compagnia sicuramente per tutto il mese di ottobre e quello di novembre.