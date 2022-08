Sono stati comunicati i cantanti di Battiti Live da Trani, su Italia 1 martedì 2 agosto. Per Radionorba è l’ultimo appuntamento musicale su Italia1 per questa stagione. Ricordiamo che lo show è stato preventivamente registrato e non sarà trasmesso quindi in diretta.

Conducono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, coppia ormai consolidata e confermata alla guida allo show itinerante di Radionorba anche per il 2022.

La radio del sud ha portato tutti nelle piazze più belle della Puglia, alla scoperta di magici luoghi che sono diventati lo scenario ideale per la buona musica italiana. Il viaggio di Radionorba giunge adesso al termine, con l’ultimo appuntamento atteso su Italia1 martedì 2 agosto 2022, la tappa di Trani.

Luigi Strangis e LDA ma anche Tancredi, Elodie e Achille Lauro, sono attesi sul palco. Non potevano mancare i Boomdabash. Ci saranno poi Annalisa ed Elettra Lamborghini, Noemi e Gabry Ponte, ma tanti altri cantanti sono attesi sul palco. L’elenco qui sotto.

Spazio ancora alle esibizioni on the road, ossia da altre location della Puglia degne di nota. Nella tappa di Trani, on the road vedremo le performance di Fedez, Mara Sattei e Tanani da Taranto. Matteo Romano si esibirà invece da Lucera.

Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazzerei raccontare cosa provano i fan degli artisti coinvolti nell’assistere alle loro performance rigorosamente dal vivo. Radionorba Battiti Live è l’evento ad ingresso gratuito che consente ai fan di scatenarsi sulle note della migliore musica del momento, italiana ed internazionale, senza pagare alcun biglietto.

La regia è affidata a Luigi Antonini.

I cantanti di Battiti Live da Trani

Si esibiranno sul palco principale di Trani:

LDA, Tancredi, Deddy, Luigi Strangis, Boomdabash, Annalisa, Elodie, Achille Lauro, Loredana Bertè, Franco 126, Gabry Ponte, Aka7even, Ana Mena, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Noemi, Donatella Rettore, Darin, Emis Killa, Dolcenera, Berna, M¥SS KETA.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno invece:

Fedez, Mara Sattei e Tanani da Taranto e Matteo Romano da Lucera.