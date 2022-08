Molti aspiranti docenti si chiedono ancora dove vedere le graduatorie GPS da oggi 1 agosto. La maggior parte degli UPS (Uffici Provinciali Scolastici) ha provveduto o sta provvedendo alla pubblicazione delle graduatorie con gli elenchi dei professori che puntano ad una supplenza ad inizio del prossimo anno scolastico e non solo. Proprio le graduatorie di seconda e terza fascia saranno vigenti infatti sia per il biennio 2022/23 che per quello 2023/24. Di qui la vitale importanza dell’esito della presentazione delle domande online avvenuta entro lo scorso 31 maggio. Entro tale data infatti, gli aspiranti hanno provveduto ad inserirsi per la prima volta, hanno aggiornato la loro scheda o anche trasferito la propria domanda.

Dove vedere le graduatorie GPS?

Le graduatorie provinciali per le supplenze (le GPS appunto) sono pubblicate tutte sul sito internet dell’Ufficio scolastico provinciale di proprio riferimento, come si legge nell’articolo 9 dell’OM n. 112/2022. Chi ha inoltrato la sua personale domanda per una specifica provincia, non potrà fare altro che consultare la Home internet dell’USP di riferimento: una volta pubblicati, gli elenchi non potranno che essere in bella vista, per la fruizione dei diretti interessati.

Gli elenchi di tutti gli USP italiani

L’elenco esatto degli USP italiani dove vedere le graduatorie GPS è presente sul sito del MIUR. Consultando questa pagina, sarà a disposizione l’elenco esatto degli Uffici scolastici con i riferimenti ai siti web, ai contatti telefonici e all’indirizzo mail. La propria città di riferimento potrà essere ritrovata scorrendo la lista o anche sfruttando l’indice per lettera presente ad inizio pagina. Le informazioni contenute nella pagina indicata sono costantemente aggiornate dal Ministero: per questo motivo, raggiungere il portale di riferimento per la consultazione delle graduatorie non dovrebbe essere difficile, anzi semplice e rapido a patto che gli elenchi siano già disponibili.

