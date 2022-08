Come sarà House of The Dragon? Secondo le prime reazioni pare che lo spin-off de Il Trono di Spade sarà epico e “il degno erede” della serie originale.

Alcuni membri della stampa estera hanno potuto guardare in anteprima House of The Dragon e le recensioni sono molto positive.

“Non mi è piaciuta l’ultima stagione di #GameofThrones . Per niente. Ma devo ammettere che la premiere della serie di #HouseOfTheDragonHBO è davvero ben fatta e continuerò sicuramente a guardare. Dopo la fine dell’episodio, hanno mostrato un’anteprima estesa della stagione e ha un aspetto fantastico”, ha scritto un giornalista di Collider.

“Per coloro curiosi di sapere com’è la serie, senza spoiler dirò che la cosa che mi colpisce di più è il fatto che è davvero epica. Racconta una storia intima e personale di una famiglia, mostrando sia il loro amore che la loro disfunzione”, ha proseguito un’altra collaboratrice di Collider.

“Il pilot di #HouseOfTheDragonHBO spiega in maniera efficiente il suo contesto in relazione a GOT. Introduce i suo personaggi cardine e va dritto al punto del conflitto centrale della serie. E’ facile da seguire con i suoi vibranti colori e la sua scrittura dettagliata. Assolutamente un degno successore di GOT finora”, ha dichiarato Brandon Kat di The Wrap.

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen.

House of the Dragon va in onda dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Di seguito il teaser trailer di House of the Dragon sottotitolato in italiano:

