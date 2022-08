Chi è Strehler? Il suo nome torna ad attirare l’attenzione del pubblico in seguito ad una gaffe di Fedez. E Gerry Scotti fa luce sul mistero. Si tratta di Giorgio Strehler, nato a Trieste il 14 agosto 1921 e morto a Lugano il 25 dicembre 1997; è stato un regista teatrale e direttore artistico italiano.

Strehler fondò insieme a Nina Vinchi e Paolo Grassi, il Piccolo Teatro di Milano, che ancora oggi porta il suo nome. Nel 2005, inoltre, gli è stata dedicata una strada a Trieste in quanto figura fondamentale della storia del teatro nostrano, campo in cui si è mosso sia da attore che da regista.

Quello di Giorgio Strehler è uno dei nomi più importanti del teatro italiano ma la scomparsa non più recente ha portato in molti a non associarlo immediatamente a fatti importanti per la cultura del nostro Paese. Non è di certo tra i personaggi più ricordati e celebrati, ma il suo contributo al teatro nostrano ha fatto la differenza al punto che nella città di Milano il suo nome è ancora oggi associato ad uno dei teatri meneghini.

La gaffe di Fedez su Strehler

Ci è caduto anche Fedez. Di recente il rapper ha commesso una gaffe, perdonabile. Non ha ricordato chi fosse Giorgio Strehler, scivolando proprio sul suo nome durante una puntata del podcast “Muschio Selvaggio”, che conduce. Ospite dell’episodio era il conduttore italiano Gerry Scotti che, allibito, ha commentato la gaffe di Fedez spiegando al rapper quanto la figura di Strehler fosse in realtà importantissima per l’Italia.

“L’ultimo candidato che abbiamo avuto era Strehler…”, le parole di Gerry Scotti nel podcast. Fedez annuisce e confessa: “Io sto annuendo facendo finta di sapere chi sia…”. Poi l’intervento di Luis Sal: “Strehler, l’irreprensibile Strehler…”. E allora Fedez aggiunge: “Chi ca**o è, Strehler, raga?”.

Dopo un momento di imbarazzo generale, ci pensa Gerry Scotti a far luce sul mistero e ai giovanissimi, che non hanno vissuto il periodo più fiorente di Strehler, dice: “Uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani”. Quindi Fedez si scusa ma è troppo tardi: è già virale.