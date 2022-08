Che fine ha fatto Fedez? Perché è sparito dai social? 14,2 milioni di follower e interazioni da fare invidia insieme a un’attività incessante quotidiana. Poi il silenzio.

L’ultimo post di Fedez è quello del 22 luglio, sono le ultime foto condivise su Instagram da Roma. Era in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e con i figli – Vittoria e Leone. Si è lasciato fotografare in romantici scatti di coppia con alle spalle la Fontana di Trevi. Tre le immagini pubblicate su Instagram da Fedez, che hanno fatto seguito a quelle condivise dalla Galleria Borghese di Roma, nella stessa giornata.

Poi il silenzio. Che fine ha fatto Fedez? Perché è sparito dai social? In molti lo reclamano a gran voce, commentando assiduamente i suoi ultimi post e chiedendogli di continuare ad aggiornare tutti via IG. Ma di Fedez non c’è traccia. Il rapper ha abituato sin troppo bene i suoi follower con aggiornamenti puntuali sulla sua vita, dalla quotidianità tra le mura domestiche alle vacanze insieme alla sua famiglia, passando per l’intervento chirurgico che ha subito.

Dopo qualche giorno di silenzio assoluto, i fan sono preoccupati. Non una storia né un post, un reel, un video, una gif, una condivisione. Niente di niente si scorge sui profili social di Fedez, abbandonati.

Chiara Ferragni invece continua ad aggiornare i follower e ci informa di essere rientrata a Milano. La coppia, dunque, ha terminato la gita a Roma per far ritorno a casa. Dai social di Chiara Ferragni scorgiamo la quotidianità dell’influencer, in casa con Vittoria e Leone, e la sua nuova vita da zia nell’incontrare la sorella Francesca e la nipotina. Il marito non appare nei suoi momenti condivisi sui social.

Che fine ha fatto Fedez? L’ipotesi più attendibile è quella che vede i due separati per qualche giorno. Fedez non sembra essere presente in casa, lontano forse per nuovi accertamenti medici.