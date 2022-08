Chicago P.D. 9 si scontra nuovamente con un cambio di programmazione che sicuramente non piacerà ai fan. Proprio come la sorella ‘Fire’, anche per Voight e i suoi è arrivato il momento di andare in panchina visto che su Italia1 la prossima settimana c’è spazio e tempo solo per il calcio e per la Coppa Italia. Questo significa che il prossimo 8 agosto Chicago P.D. 9 non andrà in onda e che i nuovi episodi li ritroveremo solo il 15 agosto.

A quel punto la serie sarà ad un passo dal finto finale visto che, salvo cambiamenti, gli episodi andranno avanti fino al 22 agosto. Ma allora cosa dovranno fare i fan? In attesa del ritorno della serie il prossimo 15 agosto, il pubblico dovrà piazzarsi davanti allo schermo, su Italia1 per vedere gli episodi 5 e 6 dal titolo Burnside e Fine turno.

Nei nuovi episodi di Chicago P.D. 9 Atwater conosce una ragazza in un bar, Celeste, un’insegnante d’arte per ragazzi a rischio. I due passano la notte insieme ma lui non le dice che é un poliziotto. La squadra intanto indaga su una sparatoria e scopre che gli esecutori sono proprio due alunni neri di Celeste. Kevin userà la donna per arrivare ai ragazzi e al mandante.

La squadra collabora con il detective Sal Ortiz in un caso. Sal, é un vecchio amico di Voight e di Ruzek. Quest’ultimo lo conosce fin da bambino e lo descrive come “un brav’uomo e un bravo poliziotto” non rendendosi conto che le cose evidentemente sono cambiate. Burgess prova a fargli aprire gli occhi su Ortiz ma Ruzek sembra non credere all’evidenza. Solo in seguito capirà chi ha davanti e farà la scelta giusta.

Nel frattempo la squadra é sempre più vicina a chiudere il caso, avendo trovando il nascondiglio dei criminali su cui stavano indagando.