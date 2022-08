Another Self di Netflix è una delle sorprese di agosto: questo dramma turco con tre protagoniste femminili è entrato subito in top10 in Italia, insieme ad altre recenti novità come Uncoupled e Keep Breathing.

Senza troppe pretese Another Self si presenta come un life drama carico di emotività, ambientato in una splendida cittadina costiera turca. La trama prende le mosse a Istanbul, ai giorni nostri, quando la dott.ssa Ada Korkamaz (interpretata da Tuba Büyüküstün) riceve un premio per il suo lavoro nella chirurgia del cancro al seno, mentre la sua amica Sevgi (Boncuk Yilmaz) si sottopone a chemioterapie proprio per quella malattia. Quando Ada scopre dal medico di Sevgi che il cancro si è espanso fino al fegato e la chemio non servirà più a nulla, propone all’amica un trattamento sperimentale, ma lei ha altri piani: insieme all’altra loro amica Leyla (Seda Bakan), vuole raggiungere la località balneare di Ayvalik per incontrare uno spiritista di nome Dr. Zaman (Firat Tanis), che non pretende di curare le malattie come un medico ma vuole curare l’anima con percorsi spirituali che possano quantomeno alleviare il dolore.

In Another Self inizia così il viaggio in auto verso Ayvalik, che porterà le tre donne ad affrontare una terapia spirituale con Zaman in cui analizzare il loro passato, i traumi rimossi, le cause del loro stress o il modo in cui alleviare le pene della propria malattia. Un percorso non semplice, che però potrebbe cambiare potenzialmente le loro vite: “Faranno pace con il loro passato per prendere decisioni che cambiano la vita e infine creare un altro se stesso” è la sinossi della serie.

La prima stagione di Another Self conta 8 episodi, tutti disponibili su Netflix dallo scorso 28 luglio.

Continua a leggere su optimagazine.com