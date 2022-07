Snowpiercer 4 si ferma. Le riprese della quarta stagione, annunciata come ultima, hanno subito un arresto, ma non per il Covid (come sta succedendo sul set di The Witcher).

La produzione di Snowpiercer 4 si è interrotta in Canada a causa delle alte temperature registrate negli ultimi giorni. Fatto curioso considerando che la serie tv è ambientata in un futuro post apocalittico in cui, a causa del riscaldamento globale e dei tentativi di porne fine, il mondo è diventato un’immensa lastra di ghiaccio. Gli unici sopravvissuti sono rilegati a bordo di un treno che si muove in moto perpetuo intorno alla Terra.

A causa delle alte temperature registrate nella British Columbia, dove è girata la serie, ben 14 persone tra attori e membri della produzione, si sono sentite male e sono state trasportate in ospedale. Stando ai report, la temperatura ha raggiunto i 95 gradi fahrenheit (circa 35 gradi celsius). Dato che Snowpiercer è ambientata in una nuova era glaciale, gli attori sul set devono indossare abiti invernali, e ciò ha provocato loro un crollo fisico.

“Con molta cautela, la produzione di Snowpiercer è terminata ieri ed è stata sospesa per oggi a causa del caldo estremo sul posto”, ha detto un portavoce di Tomorrow Studios nella giornata di giovedì, che produce il dramma post-apocalittico per TNT. “La salute e il benessere del cast e della troupe dello show rimangono la massima priorità”.

Il portavoce ha aggiunto che sono state messe a disposizione tende di raffreddamento per il cast e la troupe e che il personale medico era a disposizione qualora ci fossero problemi.

Il rinnovo per Snowpiercer 4 era arrivato nel luglio 2021, mesi prima il debutto della terza stagione. Nel cast della serie tv: Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Rowan Blanchard e Roberto Urbina.

