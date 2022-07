Il colosso di Seul ha iniziato a implementare la patch di sicurezza di agosto 2022 a pieno regime. Gli ultimi tre telefoni di punta Galaxy S dell’azienda sudcoreana sono stati i primi a ricevere l’upgrade. Ora, dopo le serie Galaxy S20, S21 e S22, l’OEM asiatico ha rivolto la sua attenzione all’altra sua linea di successo, la Galaxy Z Flip. Il nuovo aggiornamento è in arrivo per il Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B) in Svizzera. Il pacchetto include la patch di sicurezza di agosto 2022 con versione firmware F707BXXU6GVG5.

Il colosso di Seul non ha ancora divulgato i dettagli della patch di sicurezza di agosto 2022 ed a questo upgrade destinato al Samsung Galaxy Z Flip 5G manca anche il registro delle modifiche sul tracker online del produttore asiatico. I clienti del device nei mercati in cui l’aggiornamento è disponibile dovrebbero essere in grado di scaricarlo seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Potreste non essere ancora in grado di installare l’aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2022 a bordo del vostro Samsung Galaxy Z Flip 5G, ma vedrete che nel giro di pochi giorni riuscirete senz’altro (si tratta di avere solo un altro po’ di pazienza, a meno che non vogliate procedere manualmente, cosa che comunque non sentiamo di consigliare ai meno esperti).

Ricordate di procedere, anche quando l’upgrade sarà per voi disponibile, non prima di avere sufficiente percentuale di carica residua (almeno il 50%) e di aver effettuato una copia di backup da ripristinare se dovesse servire per qualche motivo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commento che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com