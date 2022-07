Quali saranno i tempi di uscita iOS 16 per tutti, nella sua versione definitiva e finale? L’aggiornamento software Apple è giunto alla sua quarta beta pubblica per la fine di luglio. Il percorso di sperimentazione è ancora lungo ma, sulla base di alcuni ragionamenti che chiamano in causa gli iPhone 14, è possibile ipotizzare davvero che cosa ci attende.

Stretta correlazione con i prossimi melafonini

Chi segue il brand di Cupertino, sa bene che il lancio di un nuovo major update è strettamente legato a quello dei rinnovati iPhone. Ora, molto probabilmente, proprio i prossimi iPhone 14 saranno lanciati (come pure già analizzato) il giorno 13 settembre o comunque in una data davvero prossima a quella già indicata. La serie tanto attesa non potrà che fare capolino con l’ultimo update degli sviluppatori ed è per questo che non si nutrono particolari dubbi sul futuro che ci attende.

Volendo fare un’illuminate paragone con quanto accaduto per iOS 15, la sua distribuzione è avvenuta il giorno lunedì 20 settembre. L’appuntamento è stato appositamente collocato in questa data per un paio di motivi: seguiva la presentazione degli iPhone 13 del 14 settembre e avveniva giusto all’inizio della settimana del via alle vendita della nuova serie di venerdì 24 settembre. Conoscendo la proverbiale ritualità del brand Apple, ecco che cosa potremmo attenderci? Se gli iPhone 14 saranno lanciati il 13 settembre, iOS 16 potrebbe fare capolino lunedì 19 settembre a pochi giorni dal più che probabile via alle vendite dei dispositivi nuovi di zecca (forse proprio il 23 settembre).

Dalle parole ai fatti

Tutto quanto riportato ha valore di ipotesi, questo è vero, ma Apple non è solita cambiare spesso le sue strategie di lancio. Dal momento in cui avremo almeno la certezza della data di presentazione degli iPhone 14, allora sull’uscita iOS 16 saranno fugati la maggior parte dei dubbi.

