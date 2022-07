Le cuffie Bluetooth In-Ear sono estremamente comode, anche perché poco ingombranti e pratiche da tenere all’orecchio se raggiunti, in qualsiasi momento, da una chiamata o quando si viene presi da una voglia matta di ascoltare la propria musica preferita. Non avete ancora scelto il modello che fa per voi? Eccovi qui una guida alle 5 migliori cuffie Bluetooth In-Ear che speriamo possa chiarire tutti i vostri dubbi (altrimenti potrete sempre contattarci attraverso il box qui sotto, saremo lieti di rispondere alle domande che vorrete porci).

OPPO Enco W12

Un prodotto simile, con queste caratteristiche ed a questo prezzo, difficilmente riuscirete a trovarlo: parliamo di auricolari true wireless con connettività Bluetooth 5.2, dotate di un microfono, controlli touch, funzione di cancellazione attiva del rumore, resistenti all’acqua, supporto all’assistente vocale, peraltro compatibili con Android e iOS. L’offerta si riferisce alla versione italiana nella colorazione bianca, proposta al prezzo di 29,99 euro per i clienti Prime. Le OPPO Enco W12 sono dotate di un design ergonomico, sono in grado di riprodurre alti vibranti e bassi profondi con driver dinamico da 8mm, pesano appena 4 gr. a cuffia, garantiscono stabilità e comfort di utilizzo e si contraddistinguono per la presenza di un algoritmo intelligente capace di tracciare la voce umana separandola dal rumore di fondo in tempo reale, per telefonate sempre nitide.

Xiaomi Redmi Buds 3 PRO Wireless

Questo è un altro paio di cuffie true wireless da prendere ad ogni costo, specie se è la prima volta che le si acquista. Lasciatevi stupire da questo modello, che, a dispetto dal costo comunque irrisorio (47,99 euro per i clienti Prime), è in grado di offrire davvero tanto: cancellazione intelligente del rumore da 35dB, bobina a diaframma composito vibrante da 9 mm, connettività a due dispositivi, ricarica wireless, durata della batteria di 28 ore.

HUAWEI FreeBuds 4i

Queste le conosciamo tutti, possiamo scommetterci, ma abbiamo comunque voluto dedicargli il giusto spazio per la bontà del prodotto in sé, da non sottovalutare mai. Gli auricolari sono dotati della funzione di cancellazione attiva e intelligente del rumore, vantano un sistema a doppio microfono, fino a 10 ore di riproduzione e ricarica rapida, un suono ad alta fedeltà con driver dinamico a 10 mm e diaframma sensibile in polimero per sinfonie sempre armoniose, voci nitide, bassi incisivi ed un suono altamente bilanciato. Le cuffie includono l’accoppiamento pop-up (sarà sufficiente aprire la custodia di ricarica per collegarle automaticamente al proprio telefono) e la Modalità Aware (tenendo l’auricolare premuto tornerete ad ascoltare i suoni intorno a voi). Il prezzo è di 57,85 euro.

Samsung Galaxy Buds Pro

Stiamo parlando di un altro mostro sacro di cui avrete sicuramente già sentito parlare, ma che vi proponiamo comunque nella nostra guida alle 5 migliori cuffie Bluetooth In-Ear perché meritano profondamente di starci. La cancellazione attiva dei rumori, nel caso qui presente, filtra fino al 99% del rumore di fondo, mentre i microfoni interni ed esterni monitorano il rumore circostante in presa diretta. Potrete anche scegliere il livello di ANC per tenere acceso o spento il mondo intorno a voi attraverso l’uso di un algoritmo intelligente capace di cancellare i rumori. Il prodotto è capace di toni alti e bassi profondi grazie agli speaker a 2 vie con suono di AKG. L’esperienza dell’audio 360 farà poi il resto, rendendo tutto più coinvolgente e spostandovi sempre al centro della scena con la tecnologia Dolby Head Tracking. Il prezzo è di 132,73 euro.

Apple AirPods (terza generazione)

Infine ci sono loro, che non hanno bisogno di presentazioni: tutti le conosciamo e sappiamo di cosa stiamo parlando. Le cuffie di Apple vantano la funzione di audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione del capo, così da offrire sempre un suono tridimensionale. Non manca l’EQ adattiva per la calibrazione della musica a seconda della forma dell’orecchio. Il sensore di pressione vi consentirà di controllare facilmente la musica e di rispondere alle vostre chiamate. Le cuffie sono resistenti all’acqua ed al sudore, vantano fino a 6 ore di ascolto con un solo ciclo di ricarica e fino a 30 ore complessive con la custodia di ricarica MagSafe. Il prezzo è di 159,90 euro.

