Grey’s Anatomy 19 può aver aggiunto al cast cinque membri nuovi di zecca, per interpretare altrettanti tirocinanti di chirurgia del primo anno al Grey Sloan Memorial Hospital, ma non intende rinunciare al suo cast di volti storici. Di quelle della prima ora, ormai, ne sono rimasti soltanto tre: Ellen Pompeo, che pure aveva ventilato un possibile addio alla serie e una sua prosecuzione in assenza di Meredith, Chandra Wilson nei panni della dimissionaria Miranda Bailey e James Pickens Jr. in quelli dell’ex capo Webber ora in ritiro sabbatico. Ma se si annoverano tra i veterani anche volti entrati nel corso del tempo a far parte del cast fisso, come Caterina Scorsone, Kevin McKidd, Camilla Luddington e Kelly McCreary, anche in questo caso sembrano essere tutti confermati per la nuova stagione.

Le riprese di Grey’s Anatomy 19 non sono ancora iniziate, ma gli attori stanno studiando la sceneggiatura, segno che ormai manca pochissimo al primo ciak. Caterina Scorsone, che interpreta la dottoressa neurochirurgo Amelia Shepherd, ha twittato tutto il suo entusiasmo per l’inizio della produzione, facendo sapere di avere tra le mani il copione del primo episodio della prossima stagione, che debutta il 6 ottobre su ABC.

Il suo tweet conferma che Grey’s Anatomy 19 si avvarrà ancora dei membri del cast fisso che ne hanno decretato la longevità e il successo fino ad ora: “Sto memorizzando le battute per l’episodio #1901. È qui. Ci saranno aggiornamenti. Il cast classico è pronto e su di giri. Le nuove aggiunte al cast sono eccitanti e meravigliose. Dentro e fuori. Eccoci qui. Ci siamo” ha scritto Scorsone.

Il riferimento alle nuove aggiunte in Grey’s Anatomy 19 è chiaramente ai cinque nuovi specializzandi che appariranno in scena in una trama ancora da scoprire: ShondaLand ha annunciato l’arrivo di Adelaide Kane (nel ruolo della dottoressa Jules Millen), Alexis Floyd (come Simone Griffin), Niko Terho (sarà Lucas Adams), Midori Francis (nei panni di Mika Yasuda) e da ultimo Harry Shum Jr. (Daniel “Blue” Kwan). Non resta che attendere l’annuncio del primo ciak, che dovrebbe essere imminente: intanto è già ripartita la produzione dello spin-off, Station 19 6.

