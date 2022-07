Il OnePlus 10T è già piuttosto conosciuto, ma adesso ci siamo addentrati un po’ di più in termini energetici, per quanto riguarda la batteria e la velocità di ricarica. Si parla, addirittura, del supporto per la ricarica rapida a 150W con tecnologia SUPERVOOC Endurance Edition, con capacità di 4800mAh. Il device dovrebbe riuscire a ricaricarsi da 1 a 100% in circa 20 minuti, con possibilità di incamerare energia per una giornata intera in appena 10 minuti. La salute della batteria verrà preservata dalla tecnologia Battery Health Engine, grazie alla quale l’unità si ridurrà all’80% dopo 1600 cicli di ricarica, ovvero circa 4 anni di utilizzo.

Il produttore cinese ha sviluppato una serie di tante altre tecnologie per l’ottimizzazione del procedimento di ricarica, tra cui una che cura gli elettrodi permettendogli di ripararsi nel corso della ricarica, riducendo i danni ad anodo e catodo. Del resto, il telefono ricarica contemporaneamente due unità a 75W, permettendo alle temperature di restare piuttosto basse e migliorando l’efficienza della batteria. Il OnePlus 10T verrà presentato il 3 agosto e troverà energia dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, con 8/12/16GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Il device includerà uno schermo Fluid E4 AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2412 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz.

La fotocamera posteriore includerà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP (OIS), un ultra-wide da 8MP (FOV 119,9°) ed un sensore macro da 2MP. La batteria avrà una capacità da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 150W. OxygenOS 12 basato su Android 12 per la parte software. Il OnePlus 10T sarà disponibile nelle colorazioni Jade Green e Moonstone Black (con in più una nuance verde scuro, probabilmente).

