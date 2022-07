Dopo l’annuncio della novità di diverse settimane fa, i primi amministratori possono procedere ad eliminare i messaggi WhatsApp nei loro gruppi di riferimento se questi sono inopportuni, sgraditi, inutili ve comunque non sono in linea con la “policy” del gruppo. Si tratta senz’altro di uno strumento utile che fornisce nuovi poteri a chi gestisce proprio i gruppi, consentendogli di moderare in maniera più netta e decisa l’operato di altri partecipanti.

La beta al via

Siamo ancora nella fase sperimentale naturalmente ma l’aggiornamento di test 2.22.17.12 presente sul Play Store introduce la novità. Come visibile anche nella schermata di inizio articolo fornita da WABetaInfo, ecco che gli amministratori potranno procedere a cancellate uno o anche più messaggi di una chat collettiva se riterranno che questi possano essere divisivi all’interno del gruppo, magari solo inutili e inopportuni.

Quando un amministratore vorrà eliminare messaggi WhatsApp all’interno della sua chat, non dovrà fare altro che selezionare quest’ultimo e dunque scegliere il comando per cancellare il contenuto per tutti. All’interno della conversazione apparirà la notifica riferita all’operazione, con l’indicazione dell’amministratore che l’avrà compiuta. Non è chiaro per il momento, in questa fase di test, entro quando questo passaggio potrà essere compiuto e magari questa informazione ci sarà fornita più avanti in fase di test.

Chi può già beneficiare della novità

Quali amministratori possono già eliminare messaggi WhatsApp in maniera arbitraria nelle chat? Siamo al cospetto di una fase sperimentale della funzione. La beta indicata sul Play Store è propedeutica alla novità ma non tutti coloro che l’hanno scaricata a bordo del loro smartphone potranno testarla. Il rilascio avverrà dunque gradualmente per tutti gli admin che vedranno spuntare l’opzione di cancellazione su messaggi non solo personali ma anche su quelli dei partecipanti alle loro chat collettive. Basterà avere pazienza qualche settimana o anche di più, tutto dipenderà dal prosieguo del lavoro degli sviluppatori.

Continua a leggere su optimagazine.com