Pippo Baudo è morto? Solo qualche giorno fa gli italiani e i fan del conduttore hanno temuto il peggio specie quando si è parlato insistentemente della sua salute e dell’arrivo in Italia del figlio segreto, Alessandro. Lo storico conduttore tv da diversi mesi non appare in tv alle prese con i suoi 86 anni e i suoi acciacchi e il rientro del figlio dall’Australia non ha fatto altro che alimentare l’ennesime bufale.

In molti si sono chiesti se Pippo Baudo è morto oppure no ma i fan possono tirare un sospiro di sollievo, non solo il conduttore è vivo e vegeto ma questa sera Techetechetè gli renderà omaggio raccontando, insieme ai suoi programmi, la storia della televisione. Ma come sta Pippo Baudo? Da diversi mesi, Pippo Baudo ha dovuto declinare varie richieste compreso l’invito di Amadeus a partecipare al Festival di Sanremo come ospite.

Ufficialmente, il conduttore, ormai 86enne, è alle prese con dei problemi al ginocchio, e anche il figlio segreto del conduttore, Alessandro, ha spiegato al settimanale Di Più: “La tempra è forte e la voce squillante. Ho deciso di lasciare l’Australia per arrivare a Terni, dove abita mio padre. Per me è anche un modo per dirgli: “Sono vicino a te, se hai bisogno chiama e corro””.

Chi è Alessandro Baudo? Classe 1962, il figlio di Pippo Baudo è il frutto di una relazione extraconiugale con Mirella Adinolfi, all’epoca moglie dell’ex dirigente Rai, Tullio Formosa: la coppia era da tempo in crisi ma il divorzio in Italia non era ancora previsto dalla legge. All’epoca fu Formosa a riconoscere Alessandro e per loro c’è stato poco tempo per stare insieme. Nel 2000 è arrivato il riconoscimento ufficiale da parte di Pippo Baudo in seguito all’esame del Dna ma senza battaglie legali.

Pippo Baudo ha un’altra figlia, Tiziana, nata nel 1970, che lavora come sua assistente, e due nipoti, Nicholas e Nicole.