Quali sono le 5 migliori cover per iPhone 13 del momento? Di certo, chi ha acquistato un melafonino di punta Apple (anche recentemente) non può non dotarsi di una protezione specifica per il suo modello, nella speranza che qualsiasi urto o danno accidentale non sortisca effetti nefasti. Tra i modelli proposti di seguito ce ne sono alcuni trasparenti e semplici, altri che supportano la ricarica wireless come pure delle soluzioni più classiche a portafoglio, per tutte le tasche e per tutti i gusti.

Spigen

Le soluzioni Spigen sono di certo una garanzia quando si parla di protezione di smartphone ma anche di altri dispositivi. La presente guida alle 5 migliori cover per iPhone 13 includono il modello Ultra Hybrid trasparente. Il materiale utilizzato è hard PC sul retro con le cornici paraurti in flessibile TPU. Il fatto stesso che l’opzione sia trasparente, esalta il design del melafonino di ultima generazione che non viene coperto in alcun modo. Le cornici rialzate sollevano lo schermo e la fotocamera rispetto alle superfici, non permettendo dunque il contatto diretto con materiali potenzialmente dannosi su un piano. Per finire, i pulsanti pronunciati garantiscono una buona esperienza d’uso. Il prezzo attuale della soluzione è di circa 15 euro.

Eono

All’interno dei brand proprietari Amazon c’è quello Eolo che include anche le custodie per smartphone. In questa guida aggiornata all’estate 2022 delle migliori cover per iPhone 13, non poteva dunque mancare una proposta del marchio. Il prodotto supporta perfettamente la ricarica wireless del dispositivo. Il suo retro è in materiale rigido PC, mentre i bordi sono in silicone. Il produttore assicura il non ingiallimento dell’accessorio proposto in soluzione trasparente e una garanzia di due anni per eventuali problemi riscontrati. Quanto proposta risulta ora economicissima, in vendita a circa 8 euro.

ESR

La soluzione ESR è compatibile con MagSafe grazie ai 36 magneti integrati che forniscono l’allineamento automatico ad un accessorio HaloLock o MagSafe appunto. Il materiale sul retro in acrilico antigraffio trasparente consente di mettere in mostra il design del prodotto mentre i bordi rialzati permettono di proteggere fotocamera e display da eventuali contatti con superfici piane non lisce. Il prodotto ha un’attuale valore di mercato di circa 16 euro.

Aunote

Nella presente guida alle 5 migliori cover iPhone 13 non poteva mancare neanche una soluzione a portafoglio in pelle morbida all’esterno (costituita da poliuretano e microfibra) mentre all’interno in TPU antiurto. La custodia che si chiude a libro ha un design molto elegante nelle colorazioni blu, nera e oro rosa. Naturalmente la fotocamera, la porta di ricarica e la porta audio rimangono libere da protezioni e pronte per l’uso. All’interno, la soluzione presenta anche uno slot per riporre una carta per i pagamenti o un documento. La spesa da affrontare per questa soluzione è di 13,59 euro.

Ornarto

La soluzione Ornarto chiude la presente guida alle migliori cover iPhone 13 disponibili in questa estate. Il materiale utilizzato è molteplice, visto che sono stati utilizzati più strati come il silicone liquido, materiale per PC e una fodera in microfibra in pile. Ne consegue che questa protezione risulta essere molto morbida al tatto e molto facile da inserire e rimuovere. La soluzione di questo marchio prevede anche la vendita, in abbinamento, di 2 pellicole in vetro temperato 9H di alta qualità per lo schermo del telefono. L’intera soluzione viene proposta a 14 euro.