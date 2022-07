Non è la prima volta che sentiamo parlare di Avril Lavigne morta ormai più di 10 anni fa: sono anni ormai che se ne discute, naturalmente senza alcuna fondatezza di base. I complottisti sono convinti la cantante, all’apice del successo poco dopo l’uscita di “Complicated“, il singolo che l’ha resa celebre, sia stata sostituita da una sosia per raccogliere il successo che si apprestava a consolidare. Una bufala, questa, che ha francamente stancato, immaginiamo la diretta interessata per prima. Non si dovrebbe mai scherzare con la vita o la morta di una persona, specie in assenza di prove a fondamento della teoria.

Purtroppo, i fan possono essere facilmente suggestionati: è questo il caso di chi vorrebbe Elvis ancora vivo, Paul McCartney dei Beatles sostituito da un sosia o di Brian Jones dei Rolling Stones brutalmente ucciso. Dopo il disco con cui sancì il suo debutto ed un album live, Avril Lavigne decise di prendersi un paio di mesi per sé, allontanandosi dalle scene e riapparendo dopo con un look un po’ stravolto, meno punk-rock e più elegante. La cosa spiazzò gran parte dei suoi fan, fino alla nascita della teoria che vorrebbe Avril Lavigne morta e sostituita dall’attrice Melissa Vandella, a lei molto somigliante. Una bufala in piena regola, però alimentata anche da tanti utenti che nel tempo non si sono risparmiati nel cercare a tutti i costi differenze tra le vecchie foto della cantante e quelle più recenti.

C’è stato chi ha affermato il taglio degli occhi risultasse un po’ diverso, che i tatuaggi sul braccio non corrispondessero completamente, che la scrittura della rocker fosse mutata, che fosse cresciuta in altezza e che perfino la sua voce risultasse più roca. Non c’è verso di dimostrare la veridicità della teoria, pertanto da ritenere infondata, pensando soprattutto che ci sta la cantante possa essere un po’ cambiata, nello stile e nel modo di porsi, dal momento del suo debutto, quando aveva appena 18 anni.

