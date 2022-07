The Rising – Caccia al mio Assassino si avvia verso il finale di stagione: il 29 luglio Sky Atlantic trasmette il penultimo appuntamento con il thriller britannico, che si concluderà il 5 agosto con gli ultimi due episodi in prima visione assoluta.

La trama di The Rising – Caccia al mio Assassino continua a snodarsi intorno alle indagini di Neve Kelly (Clara Rugaard) sul suo presunto assassino, oltre che al rapporto con coloro che la circondano: la protagonista è infatti una giovane ragazza che, dopo aver realizzato di essere morta annegata in un lago, torna nel suo villaggio per cercare il proprio assassino e ottenere giustizia. Nonostante sia morta, riesce ad interferire con il mondo intorno a lei e a ricreare legami con le persone che ha lasciato.

Ecco la trama degli episodi 5 e 6 di The Rising – Caccia al mio Assassino, in onda sul canale 110 di Sky a partire dalle 21.10 di venerdì 29 luglio.

Convinta di avere capito chi l’ha uccisa, Neve cerca aiuto da Alex, i cui genitori però hanno iniziato a mostrare una certa preoccupazione.

Nuove relazioni, appena sbocciate, rischiano di rompersi, mentre vecchie amicizie potrebbero riconsolidarsi. Intanto, Neve e Alex litigano.

The Rising – Caccia al mio Assassino si concluderà il 5 agosto in prima serata con gli episodi 7 e 8. La serie inglese, una produzione originale Sky Studios realizzata nel nord dell’Inghilterra, è disponibile anche in streaming su Now e on demand su Sky.

Continua a leggere su optimagazine.com