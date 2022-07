I Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 verranno presentati il 10 agosto, ma sembrano già non avere molto di diverso rispetto alle precedenti generazioni, almeno dal punto di vista estetico. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, Evan Blass ha distribuito i primi render dei rispettivi pieghevoli, come potete voi stessi vedere nell’immagine allegata sotto: il primo dovrebbe arrivare in tre colorazioni (nero, rosa e grigio), il secondo in quattro nuance cromatiche (nero, viola, azzurro e rosa).

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 monterà uno schermo interno AMOLED da 7,6 pollici con risoluzione QXGA a 120Hz ed uno esterno AMOLED da 6,2 pollici e risoluzione HD+ a 120Hz. Il device sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con 12 o 16GB di RAM e 128/256/512GB di storage interno. La fotocamera esterna avrà una risoluzione da 10MP, quella interna in display da 16MP, mentre quelle posteriori si comporranno di un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 12MP ed un teleobiettivo da 12MP. La batteria avrà una capacità da 4400mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W e wireless a 10W. Android 12 con One UI 4 per la parte software.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4, invece, includerà uno schermo esterno Super AMOLED da 2.1 pollici ed uno interno Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ a 120Hz. Il device sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 a 4nm, con 8GB di RAM e 128/256/512GB di memoria interna. Il telefono avrà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 12MP ed un ultra-grandangolare da 12MP. La fotocamera frontale sarà da 10MP. La batteria pare avrà una capacità da 3700mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e wireless a 10W. Potrebbero piacervi entrambi o almeno uno dei due? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

