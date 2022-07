Esce Renaissance di Beyoncé e c’è da dire che tutte le aspettative sono ampiamente soddisfatte, ma c’è qualcosa che va oltre. La Queen Bey è sempre la Queen Bey, ma a questo giro troviamo un disco completamente stratificato. In quasi tutte le 16 tracce scopriamo intermezzi, cambi repentini di mood e veri e propri mondi paralleli.

Renaissance di Beyoncé è appena uscito e già ha fatto arrabbiare qualcuno. Si tratta di Kelis, che a poche ore dall’uscita del disco ha accusato la popstar di averle rubato un campionamento senza autorizzazione. Secondo la voce di Trick Me, infatti, la sua Milkshake sarebbe presente in Energy, brano contenuto nella nuova release di Beyoncé che, per il momento, non ha replicato alle accuse.

La cantautrice di Houston ritorna come un’amazzone dopo Lemonade (2016) e ci dà una lezione. In questo nuovo album troviamo la disco music, l’elettropop degli ultimi 40 anni e l’r’n’b più verace. Nessuna ballad: sono stati due anni tormentati, c’è poco da addormentarsi.

I’m That Girl e Move meriterebbero un capitolo a parte: nel primo caso, la voce di Beyoncé rimette ordine in quello che all’inizio si approssima come un confusionario reggaeton sgangherato, poi esplode in uno spavaldo r’n’b trascinante che detta legge. Move non è da meno, con un’orgia di voci e suoni che fanno molto “zozzo”, ma à la Beyoncé, quindi con stile.

RENAISSANCE Audio CD – Audiobook

08/01/2022 (Publication Date) - Parkwood Entertainment/Columbi...

Cozy, con la voce saturata e la melodia che ipnotizza, è il decollo dopo l’opening track. Alien Superstar arriva quando siamo tutti sazi di Stranger Things, e l’effetto è proprio quello di ascoltare un brano elettropop dei primi anni ’80.

C’è un po’ di Randy Crawford in Cuff It, ma tra le opere d’arte del disco merita una menzione speciale Plastic Off The Sofa, un viaggio a bordo della navicella di Asha Puthli con un’overdose di Portishead, ma con il mood di un buon risveglio.

Virgo’s Groove ha un difetto: finisce; Heated è il dito rigido nelle interiora del reggaeton, che può essere impiegato senza cercare la banalissima hit estiva dalla quale Beyoncé si guarda bene.

Questo è Renaissance di Beyoncé: un disco che abbatte tante barriere schiaccia tante novità di quest’anno.

Continua a leggere su optimagazine.com