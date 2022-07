Bisogna fare molta attenzione oggi 29 luglio a potenziali problemi con sito Enea per detrazioni fiscali. Non ci sono stati particolari disservizi in questi anni, se pensiamo che il nostro ultimo articolo a tema risale addirittura al 2019, ma è chiaro che in un contesto simile non ci si possa mai rilassare. Vediamo dunque come stanno andando le cose, anche perché ci sono tante persone che hanno bisogno di accedere alla propria area utente per visualizzare specifiche pratiche. Insomma, situazione da valutare bene, sperando che tutto possa essere risolto nel giro di poche ore.

Massima attenzione ai potenziali problemi con sito Enea per detrazioni fiscali oggi 29 luglio

Come stanno le cose al momento? Ci sono effettivamente segnalazioni di coloro che evidenziano problemi con sito Enea per detrazioni fiscali oggi 29 luglio. Va detto che le lamentele pare siano iniziate nella giornata di ieri e che, da allora, ci siano stati alti e bassi. Dunque, non un vero e proprio down, ma è chiaro che tra rallentamenti e sospensione temporanea del servizio, si faccia molta fatica ad interagire con la propria area utente. Con tutto quello che ne consegue per coloro che hanno bisogno di essere costantemente sul pezzo in questo particolare periodo dell’anno.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non si hanno ancora riscontri ufficiali dallo staff, in merito ai problemi occorsi al sito Enea per detrazioni fiscali, senza dimenticare che attendiamo di capire cosa aspettarci nelle prossime ore. Tra un caricamento andato a buon fine ed un messaggio di errore, è chiaro che occorra un intervento deciso per mettere la parola fine ai disservizi che si sono verificati tra giovedì e venerdì.

A voi come stanno andando le cose? Riscontrate problemi con il sito Enea per detrazioni fiscali? Fateci sapere la tipologia di disservizio venuta a galla in queste ore, in modo da mettere a fuoco la questione nel migliore dei modi.