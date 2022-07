NCIS 19 e NCIS: Hawai’i sono a un passo dal finale di stagione su Rai2: il 29 luglio va in onda il penultimo appuntamento con le due serie CBS, che si concluderanno la settimana prossima.

NCIS 19 e il nuovo NCIS: Hawai’i, che rappresenta l’ultimo spin-off del franchise in ordine di tempo, sono state trasmesse insieme da Rai2 ogni venerdì sera in prima visione assoluta per l’Italia. Ciascun episodio viene reso fruibile anche su Raiplay per una settimana dopo la messa in onda in chiaro. La programmazione è giunta ora, venerdì 29 luglio, alla vigilia del finale di stagione.

Si parte come sempre con NCIS 19, in onda dalle 21.20 subito dopo il Tg2 Post. Ecco la trama per l’episodio 20, dal titolo Tutto o Niente.

L’NCIS indaga su una cerchia di adolescenti astuti frequentatori di feste quando si verifica una serie di irruzioni alla base marina di Quantico. Mentre lavora al caso, l’agente speciale McGee stringe un legame con Teagan Fields, uno degli adolescenti.

Subito dopo NCIS 19 tocca a NCIS: Hawai’i, con l’episodio 21 intitolato Lo Scambio in onda dalle 22.10 circa.

Un caporale dei Marines viene accidentalmente ucciso durante una lite familiare. Quando i litiganti spariscono e viene effettuata l’autopsia, si comincia a pensare che non sia stato un incidente.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i termineranno la loro corsa su Rai2 il prossimo 5 agosto, con gli ultimi episodi delle rispettive stagioni. Entrambe le serie sono state rinnovate da CBS e torneranno in onda oltreoceano già da settembre, mentre in Italia bisognerà attendere il 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com