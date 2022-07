Matt Smith è abituato a scene d’azione, ma sul set di House of the Dragon ha rischiato grosso. Il cast dello spin-off de Il Trono di Spade è stato intervistato da Variety all’anteprima mondiale della serie, che si è svolta presso l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles.

Ambientato quasi 200 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon si concentra sulla dinastia Targaryen, gli antenati di Daenerys, “Khaleesi”, la madre dei draghi. In occasione del lancio, HBO e Sky hanno svelato il trailer ufficiale dello show fantasy, che debutterà anche in contemporanea con l’Italia il prossimo 22 agosto.

Matt Smith, che interpreta il principe Daemon Targaryen, ha detto a Variety di essersi trovato a fare scene d’azioni che non aveva mai fatto prima, come cavalcare un toro meccanico che imitava un drago, e che lui ha definito “un bel divertimento”.

“Sei su uno di questi cosi, e c’è qualcuno lì che lo comanda e lo fa spostare. Poi ti sparano un carico di vento e pioggia. Questo è ciò che si fa per vivere”, ha scherzato.

Ma il combattimento con la spada si è rivelato un po’ più pericoloso. Al Comic-Con, il suo co-protagonista Fabien Frankel (che interpreta Ser Criston Cole) ha ammesso di aver accidentalmente colpito Matt Smith in faccia durante le prove.

“Mi dispiace davvero dirlo perché mi è stato chiesto se l’ho ferito gravemente”, ha detto Frankel quando ha ricordato l’incidente sul set. “Quando giravamo, mi sono sentito da schifo perché di tutte le persone che avrei potuto prendere a pugni in faccia, proprio Matt ho colpito. Ero pronto a sentirmi dire ‘Sei licenziato'”, ha dichiarato l’attore.

Matt Smith ovviamente non ha alcun rancore per l’accaduto sul set, e l’ha presa con filosofia: “Mi ha appena sfiorato, è andato tutto bene. Sono sopravvissuto per lottare un altro giorno.”

