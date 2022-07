La produzione di Station 19 6 è appena partita: ad annunciarlo sono due dei protagonisti della serie, Stefania Spampinato e Jason George, in un breve video girato proprio dall’attrice siciliana che interpreta Carina DeLuca nello spin-off di Grey’s Anatomy.

Station 19 6 debutterà su ABC il 6 ottobre insieme alla serie madre: come sempre, nella programmazione della rete, lo spin-off precederà il medical drama nella messa in onda ogni giovedì in prima serata. In Italia entrambe le serie sono disponibili in esclusiva nel catalogo di Disney+ e arrivano in chiaro almeno un anno dopo la prima uscita in streaming, Station 19 su Canale5 mentre Grey’s Anatomy nel palinsesto di La7.

Station 19 6 è stata rinnovata insieme al medical drama da cui ha preso le mosse all’inizio di quest’anno: il dramma dei soccorritori della Stazione 19 di Seattle, caserma dei pompieri in cui si intrecciano azioni eroiche e vicissitudini personali, ha saputo costruire una propria base di pubblico e conquistarne la fedeltà, rendendosi in parte autonoma rispetto a Grey’s Anatomy, sebbene siano frequenti i crossover tra le due serie di punta prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes.

Il set di Station 19 6 ha riaperto i battenti il 28 luglio, in vista del debutto a ottobre, mentre non si hanno ancora notizie dell’avvio delle riprese di Grey’s Anatomy per la stagione 19 (fino a pochi giorni fa, la protagonista Ellen Pompeo era ancora in vacanza in Sardegna). Ad ogni modo, il primo ciak dovrebbe essere imminente anche per il medical drama.

