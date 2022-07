Un altro colpo software si concretizza per i Samsung Galaxy S20 lanciati più di 2 anni fa. I vecchi top di gamma hanno cominciato a ricevere l’aggiornamento di agosto, ancor prima che lo specifico mese cominci e la cosa non potrà che far piacere ai tanti possessori di uno dei modelli standard, Plus o Ultra della serie.

Il rilascio del nuovo pacchetto software arriva a seguito del via allo stesso update per i Samsung Galaxy S22 e anche per i Samsung Galaxy S21. Il produttore conferma il suo primato di velocità (tra i concorrenti Android) nel procedere con gli update mensili per mettere al sicuro i propri dispositivi da vulnerabilità e minacce.

Il nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S20 ha la versione firmware G98xBXXUEFVG5 nel caso degli esemplari in 5G. Al contrario, per le varianti LTE sempre della serie 2020, il pacchetto riporta la versione firmware G980FXXUEFVG5 . Il nuovo update include appunto la patch di sicurezza di agosto 2022 che risolve dozzine di vulnerabilità della sicurezza. Il changelog completo dei fix non è ancora disponibile ma tra questi ci saranno sicuramente minacce critiche e gravi che andrebbero dunque immediatamente risolte.

La notifica dell’update è appena giunta in Europa, in particolare in Germania. Sulla sua diffusione in altri paesi del vecchio continenti non ci sono dubbi fin da subito. Gli alert per la disponibilità software potrebbero fare la loro comparsa sugli smartphone interessati nelle prossime ore, al massimo qualche giorno. In ogni momento, la presenza o meno del firmware potrà essere verificata dalle Impostazioni del telefono, in particolare nella sezione relativa alle informazioni sul telefono e poi sul suo relativo aggiornamento. L’intero pacchetto non dovrebbe superare il perso di 200 o 300 MB, quindi potrà essere scaricato anche solo in presenza di dati mobili.

