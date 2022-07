il mistero si infittisce in Grand Hotel 3 e più la stagione si avvia verso il finale e più le cose sono destinate a peggiorare. Questi nuovi episodi non ci stanno obbligando a capire chi ha ucciso Ezequiel ma anche chi si nasconde dietro i rebus che continuano ad arrivare ad Ayala. Le risposte arriveranno forse solo nl finale della serie ma, intanto, l’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, il 5 agosto, con due nuovi episodi, il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, Nobiltà comporta obblighi e l’asta.

Nei nuovi episodi in onda venerdì prossimo, mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l’aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro che questo nome non sia nuovo a Diego, il quale però non vuole parlarne.

Al Grand Hotel si organizza un’asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Alicia, Maite e Julio ricevono il libro “Otello” e cercano di capire quale indizio seguire per scoprire di più su Diego, cosa sta nascondendo?

Prima di capire cosa succederà la prossima settimana, il pubblico si ritroverà davanti allo schermo questa sera per due nuovi episodi di Grand Hotel 3. La serie ci terrà compagnia con gli episodi 3 e 4 in cui il Grand Hotel è in fermento per la presunta vendita dello stesso a beneficio della signorina Valledur, che intende trasformarlo nella propria residenza privata. Nel frattempo, Donna Teresa preme affinché il figlio sposi al più presto una ragazza che porti una sostanziosa dote. Intanto proseguono i misteri riguardo alla prima moglie di Diego, e l’uomo continua a mantenere un comportamento ombroso e scorretto. Alicia, sempre aiutata da Maite, si sottopone ad una seduta di ipnosi per tentare di far luce sui “buchi neri” del proprio passato.