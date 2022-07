Siamo ormai pronti a capire quando si tornerà sul set della terza stagione ma qualcuno è ancora rimasto all’uscita di scena di Gianmarco Saurino in Doc Nelle tue Mani 2. La morte di Lorenzo è stata al centro di alcuni episodi della serie medical di Rai1 e ancora oggi i fan, al solo pensiero, tornano al momento in cui il bel dottore ha smesso di respirare spazzando via per sempre il sogno di una vita felice al fianco di Giulia e del bambino che stavano aspettando.

A girare il dito nella piaga ci ha pensato lo stesso Gianmarco Saurino che, ospite al Giffoni Film Festival 2022, ha voluto raccontare una delle sue esperienze più belle ovvero quella sul set del medical Rai. In particolare l’attore ha rivela: “Entrare nel cast di Doc è stata una bellissima esperienza. Si è data la giusta risonanza al ruolo degli operatori sanitari che hanno salvato tante vite in tempo di covid”.

Ma le sue rivelazioni non si sono fermate qui visto che Gianmarco Saurino ha poi ribadito il fatto di aver lasciato la serie per non rimanere incastrato nel suo personaggio: “Ho deciso di chiudere la mia esperienza nel personaggio di Lorenzo per non rimanere incastrato nel ruolo, sono convinto che un attore debba cambiare e io cerco il cambiamento nel personaggio”. Per molto tempo abbiamo sperato in un colpo di scena e in un suo ritorno ma la fine della seconda stagione ha portato via tutti i sogni dei fan e le parole dell’attore non fanno altro che confermare tutto.

Quale sarà il futuro di Gianmarco Saurino e dove potranno ritrovarlo i fan? L’attore si è detto molto impegnato al teatro ma per i patiti del grande schermo, il nostro amato dottore è nel cast di Summit Fever, regia di Julian Gilbey, e de I viaggiatori, regia di Ludovico Di Martino.