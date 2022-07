Uno straordinario smartphone è pronto a fare scintille grazie all’incredibile offerta di oggi, venerdì 29 luglio, su Amazon. Si tratta del OnePlus 10 Pro 5G, nel colore Volcanic Black, dotato di fotocamera Hasselblad di seconda generazione e con 2 anni di garanzia. Il device è disponibile al prezzo di circa 843,07 euro (invece di 919 euro di listino) e potrete anche risparmiare ulteriori 50 euro grazie ad un coupon, il cui sconto sarà applicato al momento del check-out e valido fino al 7 agosto 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili. Inoltre, avrete la possibilità di scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili del valore di 70,26 euro ognuna. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso. Vediamo qualche dettaglio tecnico.

Offerta OnePlus 10 Pro 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad... Fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandagolare da 50MP, Fotocamera...

Storie che ti commuovono - Il potente sensore Sony IMX789 è in grado...

Il OnePlus 10 Pro 5G mostra un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici QHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz ed LTPO 2.0. Il device è dotato di certificazione classe A con meno latenza di risposta e progettato per garantire una frequenza fotogrammi ultra stabile e fluida. A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di nuova generazione, 4 volte più veloce del suo predecessore, supportato da 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione. L’interfaccia OxygenOS 12.1 è basata sul sistema Android 12. Quanto al comparto fotografico, il dispositivo della società cinese presenta sul retro una tripla fotocamera caratterizzata dai seguenti sensori: uno principale da 48MP, un ultra-grandagolare da 50MP e un teleobiettivo da 8MP.

Soluzione OnePlus con un miliardo di colori sviluppato in collaborazione con Hasselblad consente un utilizzo del colore leader nel settore; 64 volte più dettagli sul colore, le splendide immagini a 10 bit, inoltre, vanno a ridurre significativamente il banding, per colori più ricchi e dinamici. Il potente sensore Sony IMX789 è in grado di registrare in 4K fino a 120 fps e in 8K a 24 fps. La batteria da 5000mAh è un altro punto di forza con SuperVOOC 80 W e AirVOOC 50 W, con una ricarica completa in soli 15 minuti. Insomma, un dispositivo da non farsi scappare sfruttando l’offerta di oggi su Amazon.

